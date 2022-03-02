Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек

В Харьковской области за сутки погиб 21 человек, пострадали 112.

В Харьковской области за сутки погиб 21 человек, пострадали 112.

Как передает Report, об этом написал в соцсетях глава Харьковской областной госадминистрации (ОГА) Олег Синегубов.

Он также отметил, что все диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ликвидированы. "Уничтожен вражеский самолет, пилот которого после катапультирования застрелился", - написал глава ОГА.

По его словам, ночью враг бомбардировал самолетами Су-25 позиции Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ5, таковское училище на Полтавском пути и общежитие на Клочковской).

"Пожары в результате авианалета еще ликвидируются, идет детонация снарядов", - отметил Синегубов.