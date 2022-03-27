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Глава обладминистрации: В Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение

Глава обладминистрации: В Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение В украинском городе Чернигов из-за поражения объектов стратегической инфраструктуры и активных боевых действий отсутствует электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение.
В регионе
27 марта 2022 г. 11:18
Глава обладминистрации: В Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение

В украинском городе Чернигов из-за поражения объектов стратегической инфраструктуры и активных боевых действий отсутствует электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале в воскресенье.

По его словам, газоснабжение осуществляется частично, восстановительные работы производятся по возможности.

За последние сутки в области зарегистрировано 8 пожаров, из них 1 - из-за обстрелов российской армией населенных пунктов. Всего же с начала боевых действий ликвидировано 386 пожаров, из которых 257 возникли из-за обстрелов. Спасены 44 человека, из них 10 детей.

"За сутки группа пиротехников ГСЧС 6 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, всего же с начала войны обнаружено и изъято 115 взрывоопасных предметов", - отметил Чаус.

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Версия на азербайджанском языке Vilayət administrasiyasının rəhbəri: “Çerniqovda elektrik, istilik və su təchizatı yoxdur”
Версия на английском языке No electricity, heat and water supply in Chernihiv, local authorities say

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