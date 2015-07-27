Глава "НИИ Арматом": "Первый блок Армянской АЭС нуждается в окончательной консервации"

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Первый блок Армянской АЭС нуждается в окончательной консервации".

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом заявил генеральный директор ГЗАО "НИИ Арматом" Ваграм Петросян.

По его словам, поскольку главной задачей на повестке атомной энергетики страны остаётся строительство нового энергоблока, активных обсуждений по первому энергоблоку не ведётся.

"Но в будущем этот вопрос, возможно, будет рассмотрен, так как сейчас первый энергоблок находится в так называемом холодном режиме. А для его полной консервации потребуются дополнительные работы", - заявил Петросян.

Напомним, что после сильного землетрясения в Спитаке в декабре 1988 года, оба энергоблока была остановлены. В последствие был запущен лишь второй энергоблок.