Глава НАТО: Любое нападение на Украину будет дорого стоить

Украина имеет право на членство в НАТО, однако для решения о членстве необходим консенсус союзников.

Украина имеет право на членство в НАТО, однако для решения о членстве необходим консенсус союзников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге.

"Мы поддерживаем Украину на пути к НАТО, евроатлантической интеграции, поддерживаем ее реформы, борьбу с коррупцией, усиление системы обороны и безопасности. Необходимо соответствовать стандартам НАТО. Это должно быть решение 30 государств-членов, необходим консенсус на расширение альянса. Украина - суверенное и независимое государство. Этот вопрос могут решать Украина и страны НАТО", - сообщил он.

Лидер НАТО также заявил, что последствия любого будущего нападения на Украину могут быть серьезными. Он подчеркнул, что политические и экономические издержки будут высокими.