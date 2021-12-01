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Глава НАТО: Любое нападение на Украину будет дорого стоить

Глава НАТО: Любое нападение на Украину будет дорого стоить Украина имеет право на членство в НАТО, однако для решения о членстве необходим консенсус союзников.
В регионе
1 декабря 2021 г. 06:56
Глава НАТО: Любое нападение на Украину будет дорого стоить
Йенс Столтенберг

Украина имеет право на членство в НАТО, однако для решения о членстве необходим консенсус союзников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге.

"Мы поддерживаем Украину на пути к НАТО, евроатлантической интеграции, поддерживаем ее реформы, борьбу с коррупцией, усиление системы обороны и безопасности. Необходимо соответствовать стандартам НАТО. Это должно быть решение 30 государств-членов, необходим консенсус на расширение альянса. Украина - суверенное и независимое государство. Этот вопрос могут решать Украина и страны НАТО", - сообщил он.

Лидер НАТО также заявил, что последствия любого будущего нападения на Украину могут быть серьезными. Он подчеркнул, что политические и экономические издержки будут высокими.

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Версия на азербайджанском языке NATO rəhbəri: “Ukraynaya qarşı hər hansı hücumun bədəli ağır olacaq”

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