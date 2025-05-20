О нас

Глава Нацразведки Турции провел ряд встреч в рамках визита в Сирию

Глава Нацразведки Турции провел ряд встреч в рамках визита в Сирию Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын встретился в Сирии с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, министром иностранных дел Асадом Хасаном аш-Шибани и главой Организации безопасности Хусейном ас-Саламе.
В регионе
20 мая 2025 г. 18:19
Глава Нацразведки Турции провел ряд встреч в рамках визита в Сирию

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын встретился в Сирии с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, министром иностранных дел Асадом Хасаном аш-Шибани и главой Организации безопасности Хусейном ас-Саламе.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, на встрече подчеркивалась важность развития двусторонних отношений, территориальной целостности, суверенитета и политической стабильности Сирии.

На встрече также обсуждались вопросы разоружения террористической организации PKK/YPG, а также вопросы пограничной безопасности и таможенных пунктов, а также передачи руководству тюрем и лагерей, где содержатся члены ИГИЛ. Было заявлено, что официальный Дамаск может рассчитывать на всестороннюю поддержку Турции в случае необходимости.

В рамках региональных событий на встрече обсуждались нападения Израиля на Сирию и нарушения воздушного пространства, а также вопросы снятия всех санкций против страны, борьбы с ИГИЛ и добровольного, безопасного возвращения сирийских беженцев на родину.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə MİT-in başçısı Suriyada səfərdə olub, bir sıra görüşlər keçirib

Экслюзивные новости

Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi