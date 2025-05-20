Глава Нацразведки Турции провел ряд встреч в рамках визита в Сирию

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын встретился в Сирии с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, министром иностранных дел Асадом Хасаном аш-Шибани и главой Организации безопасности Хусейном ас-Саламе.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын встретился в Сирии с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, министром иностранных дел Асадом Хасаном аш-Шибани и главой Организации безопасности Хусейном ас-Саламе.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, на встрече подчеркивалась важность развития двусторонних отношений, территориальной целостности, суверенитета и политической стабильности Сирии.

На встрече также обсуждались вопросы разоружения террористической организации PKK/YPG, а также вопросы пограничной безопасности и таможенных пунктов, а также передачи руководству тюрем и лагерей, где содержатся члены ИГИЛ. Было заявлено, что официальный Дамаск может рассчитывать на всестороннюю поддержку Турции в случае необходимости.

В рамках региональных событий на встрече обсуждались нападения Израиля на Сирию и нарушения воздушного пространства, а также вопросы снятия всех санкций против страны, борьбы с ИГИЛ и добровольного, безопасного возвращения сирийских беженцев на родину.