Глава Нацбанка Грузии обвинила президента страны во вмешательстве в работу регулятора

Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к отставке главы Национального банка страны является классическим примером давления и попыткой вмешаться в работу регулятора.

Призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к отставке главы Национального банка страны является классическим примером давления и попыткой вмешаться в работу регулятора.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила и.о. Нацбанка Натия Турнава.

Зурабишвили призвала Турнава покинуть пост из-за решения регулятора отменить заморозку счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США. В результате, трое вице-президентов и советник главы Нацбанка в среду приняли решение об отставке.

"Давление - это, когда в работу вмешиваются извне... Давление – это когда меня призывают уйти в отставку. Из-за чего я должна уйти в отставку?! Из-за того, что я приняла решение, соответствующее Конституции Грузии, и наши граждане отныне будут более защищены даже во время воздействия режимов международных санкций - из-за этого?! Это классическое давление", - заявила Турнава.

Вместе с тем она подчеркнула, что все решения принимает самостоятельно без какого-либо давления.

Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генпрокурору из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили регулятору о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. На следующий день Нацбанк отменил свое решение о заморозке счетов Парцхаладзе, заявив о том, что санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Зурабишвили заявила о том, что Турнава приняла это решение под давлением "Грузинской мечты".

США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более чем 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе.