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Глава МВД: за последние два года в Турции не было ни одного нераскрытого преступления

Глава МВД: за последние два года в Турции не было ни одного нераскрытого преступления В 2021 и 2022 годах в Турции не было зафиксировано ни одного нераскрытого преступления.
В регионе
22 апреля 2023 г. 18:19
Глава МВД: за последние два года в Турции не было ни одного нераскрытого преступления

В 2021 и 2022 годах в Турции не было зафиксировано ни одного нераскрытого преступления.

Как передает Report, об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в интервью CNN Türk.

Он сообщил, что это первый подобный случай в истории республики.

"Разумеется, это является результатом усилий сотрудников МВД. Это означает, что и жандармерия, и полиция, и другие наши сотрудники успешно справляются со своими обязанностями. Одна из основных причин, по которой Турция установила рекорд в сфере туризма и экспорта, несомненно, связана с успешным обеспечением безопасности. Турция, пожалуй, никогда не была так безопасна. Конечно, делать это на границе с Сирией и Ираком, где царит нестабильность, непросто", - отметил С.Сойлу.

Министр также отметил, что расследование по поводу вооруженного нападения на офисы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в районе Багчалиэвлер 21 апреля в Стамбуле продолжается.

"Прорабатываются все версии", - заключил глава МВД.

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Версия на азербайджанском языке Süleyman Soylu: “Ötən iki il ərzində Türkiyədə üstü açılmamış cinayət olmayıb"

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