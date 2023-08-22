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Глава МВД: В Стамбуле за месяц депортировали 21 тыс. иностранцев-нелегалов

Глава МВД: В Стамбуле за месяц депортировали 21 тыс. иностранцев-нелегалов Власти Стамбула в течение месяца выявили 21 тыс. иностранцев из числа проживающих в городе, которые не имеют законных оснований находиться в Турции.
В регионе
22 августа 2023 г. 19:06
Глава МВД: В Стамбуле за месяц депортировали 21 тыс. иностранцев-нелегалов

Власти Стамбула в течение месяца выявили 21 тыс. иностранцев из числа проживающих в городе, которые не имеют законных оснований находиться в Турции.

Как передает Report со ссылкой на газету Star, об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр отметил, что обнаружить нелегалов удалось благодаря проекту мобильных миграционных пунктов проверки. Этот проект в пилотном режиме реализуется в Стамбуле. Полиция получила возможность оперативно и на месте проверять отпечатки пальцев и документы иностранцев. Если человек не может предоставить удостоверение личности, а в системе нет его отпечатков, которые сдает каждый владелец перед получением документов на пребывание в стране, то нарушитель доставляется в миграционное управление для дополнительной проверки.

"Мы выявили, что 21 тыс. иностранцев не имеют законного права быть в Турции, то есть являются нелегалами. В их отношении мы инициировали процедуру депортации, и они были выдворены", - цитирует Ерликая газета Star.

Министр также сообщил, что в настоящее время в Турции в статусе мигрантов находятся 4,8 млн человек. Из них 1,2 млн - это легальные обладатели видов на жительство. Более 290 тыс. мигрантов находятся под защитой. Под временной защитой в Турции живут 3,3 млн сирийцев.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda son bir ayda 21 min əcnəbi deportasiya edilib

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