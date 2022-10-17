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Глава МВД: Украину атаковали 42 дрона, в основном иранского производства

Глава МВД: Украину атаковали 42 дрона, в основном иранского производства ВС России 17 октября атаковали Украину более 40 иранскими дронами-камикадзе, большинство из которых уничтожены.
В регионе
17 октября 2022 г. 14:36
Глава МВД: Украину атаковали 42 дрона, в основном иранского производства

ВС России 17 октября атаковали Украину более 40 иранскими дронами-камикадзе, большинство из которых уничтожены.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили министр внутренних дел Денис Монастырский и представитель ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Монастырского, дроны атаковали не только Киев, а также Сумскую, Днепропетровскую области.

"В целом сегодня утром Украина была атакована 42 дронами, из них 36 были сбиты", - заявил он, отметив, что только в направлении столицы выпущено около 30 дронов, из которых сбиты 25 беспилотников.

В свою очередь, Игнат сообщил, что ВС РФ выпустили по Украине 43 дрона, из которых 37 были уничтожены: "Летели все с юга, 43, из них 37 уничтожены. И авиация, и зенитно-ракетные комплексы, и другие силы обороны были привлечены. По меньшей мере 86% уничтоженных дронов - это иранские "Шахеды". Неплохой результат", - заявил Игнат.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada son sutkada məhv edilən İran istehsalı olan PUA-ların sayı 37-yə çatıb - YENİLƏNİB

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