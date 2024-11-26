Глава МВД Турции: Задержаны свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 54 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Спецслужбы Турции задержали 54 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report, об этом написал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети "Х".

"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в 18 провинциях, задержаны 54 человека. Прокуратурой по факту задержаний возбуждены уголовные дела. 20 человек по решению суда арестованы. Другие операции продолжаются", - отметил он.

Отметим, что в течение года задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с ИГ.