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Глава МВД Турции: Задержаны свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ

Глава МВД Турции: Задержаны свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ Спецслужбы Турции задержали 54 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
В регионе
26 ноября 2024 г. 10:09
Глава МВД Турции: Задержаны свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 54 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report, об этом написал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети "Х".

"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в 18 провинциях, задержаны 54 человека. Прокуратурой по факту задержаний возбуждены уголовные дела. 20 человек по решению суда арестованы. Другие операции продолжаются", - отметил он.

Отметим, что в течение года задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с ИГ.

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