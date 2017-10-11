Глава МВД Турции: За последний год уничтожено 2 242 террориста

© AA/ Mahmut Serdar Alakuş

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "В результате проведенных за последний год армией и правоохранительными органами Турции 68 464 антитеррористических операций против террористических группировок уничтожено 2 242 террориста".

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, 40 215 операций проведены против террористической группировки РПК, 25 818 - против FETÖ, а остальные - против ИГ.

Министр внутренних дел добавил, что в результате этих операций задержано 30 167 человек.

С.Сойлу заявил, что на турецко-сирийской границе возведена бетонная стена, протяженностью 755 км.