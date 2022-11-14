Глава МВД Турции: Теракт в Стамбуле совершен PKK/PYD

Вчерашний взрыв в Стамбуле был совершен террористической организацией PKK и ее сирийским крылом PYD.
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Он отметил, что человек, заложивший бомбу, уже задержан.
"Что бы ни случилось, мы продолжим эту борьбу. Неискренность наших союзников, поддерживающих и финансирующих террористов, очевидна. Мы знаем, какое сообщение хотели направить нам те, кто осуществил эту атаку. Но наш ответ будет более суровым. Мы понесли горькую утрату", - сказал Сулейман Сойлу.
Он напомнил, что пятеро из пострадавших находятся в реанимации, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Напомним, что в результате взрыва на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле 13 ноября погибли шестеро, еще 81 человек пострадал.