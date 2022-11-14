О нас

Глава МВД Турции: Теракт в Стамбуле совершен PKK/PYD

Глава МВД Турции: Теракт в Стамбуле совершен PKK/PYD Вчерашний взрыв в Стамбуле был совершен террористической организацией PKK и ее сирийским крылом PYD.
В регионе
14 ноября 2022 г. 06:05
Глава МВД Турции: Теракт в Стамбуле совершен PKK/PYD

Вчерашний взрыв в Стамбуле был совершен террористической организацией PKK и ее сирийским крылом PYD.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Он отметил, что человек, заложивший бомбу, уже задержан.

"Что бы ни случилось, мы продолжим эту борьбу. Неискренность наших союзников, поддерживающих и финансирующих террористов, очевидна. Мы знаем, какое сообщение хотели направить нам те, кто осуществил эту атаку. Но наш ответ будет более суровым. Мы понесли горькую утрату", - сказал Сулейман Сойлу.

Он напомнил, что пятеро из пострадавших находятся в реанимации, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Напомним, что в результате взрыва на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле 13 ноября погибли шестеро, еще 81 человек пострадал.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin DİN rəhbəri: “İstanbulda terror aktını PKK/PYD törədib”

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
ФотоВ Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
7 ноября 2022 г. 10:48
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
7 ноября 2022 г. 23:04
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
11 ноября 2022 г. 10:30
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi