Глава МВД Турции: Теракт в Стамбуле совершен PKK/PYD

Вчерашний взрыв в Стамбуле был совершен террористической организацией PKK и ее сирийским крылом PYD.

Вчерашний взрыв в Стамбуле был совершен террористической организацией PKK и ее сирийским крылом PYD.

Как сообщает Report , об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Он отметил, что человек, заложивший бомбу, уже задержан.

"Что бы ни случилось, мы продолжим эту борьбу. Неискренность наших союзников, поддерживающих и финансирующих террористов, очевидна. Мы знаем, какое сообщение хотели направить нам те, кто осуществил эту атаку. Но наш ответ будет более суровым. Мы понесли горькую утрату", - сказал Сулейман Сойлу.

Он напомнил, что пятеро из пострадавших находятся в реанимации, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Напомним, что в результате взрыва на пешеходной улице Истиглал в турецком городе Стамбуле 13 ноября погибли шестеро, еще 81 человек пострадал.