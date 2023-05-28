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Глава МВД Турции проголосовал во втором туре выборов президента

Глава МВД Турции проголосовал во втором туре выборов президента Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу проголосовал во втором туре выборов президента.
В регионе
28 мая 2023 г. 10:45
Глава МВД Турции проголосовал во втором туре выборов президента

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу проголосовал во втором туре выборов президента.

Как передает Report, в беседе с журналистами глава МВД отметил, что страна вступит в новый этап.

"Избирательный процесс продолжается без проблем. Желаю, чтобы результаты выборов были удачными для нашего народа", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов.

Согласно итогам подсчета голосов в первом туре кандидат от "Республиканского союза", председатель правящей Партии справедливости и развития и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, его главный соперник, кандидат "Национального союза", председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента.

Позднее в поддержку действующего главы государства высказался и бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган.

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Версия на азербайджанском языке Süleyman Soylu prezident seçkilərinin ikinci turu üçün səs verib: "Bundan sonra Türkiyə yeni mərhələyə başlayacaq”

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