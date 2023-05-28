Глава МВД Турции проголосовал во втором туре выборов президента

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу проголосовал во втором туре выборов президента.
Как передает
"Избирательный процесс продолжается без проблем. Желаю, чтобы результаты выборов были удачными для нашего народа", - подчеркнул он.
Напомним, что сегодня в Турции проходит второй тур президентских выборов.
Согласно итогам подсчета голосов в первом туре кандидат от "Республиканского союза", председатель правящей Партии справедливости и развития и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, его главный соперник, кандидат "Национального союза", председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента.
Позднее в поддержку действующего главы государства высказался и бывший кандидат в президенты от политического блока Ata Синан Оган.