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Глава МВД Турции пообещал в ближайшее время сообщить итоги расследования дела о заговоре

Глава МВД Турции пообещал в ближайшее время сообщить итоги расследования дела о заговоре Глава МВД Турции Али Ерликая на фоне сообщений о возможном заговоре в рядах правоохранительных органов заявил, что некоторые силы предпринимают действия, направленные против президента и правительства.
В регионе
15 мая 2024 г. 11:51
Глава МВД Турции пообещал в ближайшее время сообщить итоги расследования дела о заговоре

Глава МВД Турции Али Ерликая на фоне сообщений о возможном заговоре в рядах правоохранительных органов заявил, что некоторые силы предпринимают действия, направленные против президента и правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в опубликованном заявлении он пообещал в ближайшее время огласить результаты расследования "дела полицейских".

"Предпринимаются попытки подставить наше правительство, мы выявим организацию, [действия которой] направлены против нашего президента. Так же, как мы проникли в логово предателей в борьбе с террористической Рабочей партией Курдистана (PKK) и организацией ФЕТО, мы найдем этих преступников, где бы они ни прятались", - отмечается в документе.

Ерликая также сообщил, что в ближайшее время общественности будут представлены результаты расследования "дела полицейских". "Мы представим этот отчет общественности до мельчайших подробностей. И мы сделаем все необходимое", - заявил министр.

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Версия на английском языке Turkish interior minister promises to publish results of probe into conspiracy case shortly

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