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Глава МВД Турции: Мы жестко ответим на теракт в Стамбуле

Глава МВД Турции: Мы жестко ответим на теракт в Стамбуле ”Мы очень жестко ответим на террористический акт в Стамбуле".
В регионе
14 ноября 2022 г. 13:09
Глава МВД Турции: Мы жестко ответим на теракт в Стамбуле

”Мы очень жестко ответим на террористический акт в Стамбуле".

Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил журналистам.

Он сказал, что по данным разведки стало известно, что лица, заказавшие теракт, планировали убить террориста Ахлама Албашира: "Однако нам удалось его захватить. За последние 6 лет такого не было в Стамбуле".

С.Сойлу сказал, что борьба с террористами будет продолжена.

По словам министра внутренних дел, человек, отдавший приказ об убийстве Ахлама Албашира, также был задержан: “Возможно, террористы будут разочарованы. Но я должен сказать, что мы запланировали еще несколько операций. Наши операции будут продолжаться”.

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Версия на английском языке Turkish Minister of Interior: ‘We will respond very strongly to the terrorist attack in Istanbul’
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin DİN rəhbəri: “İstanbuldakı terror aktına çox sərt cavab verəcəyik”

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