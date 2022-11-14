Глава МВД Турции: Мы жестко ответим на теракт в Стамбуле

”Мы очень жестко ответим на террористический акт в Стамбуле".

”Мы очень жестко ответим на террористический акт в Стамбуле".

Как передает Report, об этом министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил журналистам.

Он сказал, что по данным разведки стало известно, что лица, заказавшие теракт, планировали убить террориста Ахлама Албашира: "Однако нам удалось его захватить. За последние 6 лет такого не было в Стамбуле".

С.Сойлу сказал, что борьба с террористами будет продолжена.

По словам министра внутренних дел, человек, отдавший приказ об убийстве Ахлама Албашира, также был задержан: “Возможно, террористы будут разочарованы. Но я должен сказать, что мы запланировали еще несколько операций. Наши операции будут продолжаться”.