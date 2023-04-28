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Глава МВД Турции: До 29 октября в горах не останется ни одного террориста

Глава МВД Турции: До 29 октября в горах не останется ни одного террориста До 29 октября 2023 года в горах не останется ни одного террориста.
В регионе
28 апреля 2023 г. 17:37
Глава МВД Турции: До 29 октября в горах не останется ни одного террориста

До 29 октября 2023 года в горах не останется ни одного террориста.

Как сообщает Report со ссылкой на İhlas, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу во время своего выступления в районе Газиосманпаша.

По словам министра, отдельные силы хотят создать террористическое государство на юге Турции: "Террористические организации угнетают наш народ. Мы продолжим нашу успешную борьбу с терроризмом. Я обещаю, что до 29 октября в горах не останется ни одного террориста".

По словам министра, необходимо хорошо поработать перед президентскими выборами в Турции - в течение ближайших семнадцати дней: "За семнадцать дней мы должны показать, что сделала Турция за 21 год".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “2023-cü il oktyabrın 29-da dağlarda 1 nəfər də terrorçu qalmayacaq”

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