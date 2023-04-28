Глава МВД Турции: До 29 октября в горах не останется ни одного террориста

До 29 октября 2023 года в горах не останется ни одного террориста.

До 29 октября 2023 года в горах не останется ни одного террориста.

Как сообщает Report со ссылкой на İhlas, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу во время своего выступления в районе Газиосманпаша.

По словам министра, отдельные силы хотят создать террористическое государство на юге Турции: "Террористические организации угнетают наш народ. Мы продолжим нашу успешную борьбу с терроризмом. Я обещаю, что до 29 октября в горах не останется ни одного террориста".

По словам министра, необходимо хорошо поработать перед президентскими выборами в Турции - в течение ближайших семнадцати дней: "За семнадцать дней мы должны показать, что сделала Турция за 21 год".