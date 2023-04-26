Глава МВД Турции: Борясь с терроризмом, мы противостоим США

Анкара преследует все террористические организации. Борясь с терроризмом, Турция на самом деле борется с США.

Анкара преследует все террористические организации. Борясь с терроризмом, Турция на самом деле борется с США.

Как передает Report со ссылкой на Ulusal TV, об этом заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"Мы преследуем всех. Мы преследуем все организации, такие как FETÖ, PKK, DAESH. Мы не боремся с PKK, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство", - заявил Сойлу.

Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона.