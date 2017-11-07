Глава МВД: Теракт с использованием "КамАЗа" был предотвращен на севере Москвы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники МВД России предотвратили террористический акт на севере Москвы.

Как передает Report, об этом в интервью газете "Известия" сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, весной этого года в подмосковных Химках задержали уроженца Кыргызстана, который занимался вербовкой в террористическую группировку ИГ и готовился совершить теракт у одной из станций метро на севере Москвы с использованием автомобиля "КамАЗ".

На данный момент задержанный находится под арестом, идет следствие.

Министр подчеркнул, что российские правоохранительные органы изучают зарубежный опыт противодействия новому виду терроризма, когда для нападения на людей используется автомобиль или нож.

"Мы прилагаем все возможные усилия, применяем все средства, которые имеются в нашем арсенале для предотвращения подобных нападений", - заявил В. Колокольцев.