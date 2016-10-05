Названы самые коррумпированные сферы в России

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Руководитель администрации президента России Антон Вайно провел заседание президиума совета по противодействию коррупции. В ходе него глава МВД России Владимир Колокольцев назвал наиболее коррумпированные сферы в этой стране, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По словам В. Колокольцева, "наиболее подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, строительство (в том числе жилищное), а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура".

На заседании глава МВД рассказал о работе органов внутренних дел по борьбе с нецелевым расходованием и хищением средств из бюджета. Кроме того, участники обсудили пути совершенствования системы профилактики коррупции.