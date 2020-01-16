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Глава МВД Коми задержан по подозрению в коррупции

Глава МВД Коми задержан по подозрению в коррупции
​Глава МВД Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки

Глава МВД Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте Следственного Комитета РФ.

"По материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

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