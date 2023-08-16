Глава МВД Грузии в парламенте ответит на вопросы депутатов в связи с трагедией в Шови

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелуари явится в парламент и даст исчерпывающие ответы на вопросы оппозиции в связи с трагедией на горном курорте Шови.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелуари явится в парламент и даст исчерпывающие ответы на вопросы оппозиции в связи с трагедией на горном курорте Шови.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава комитета по процедурным вопросам и правилам, депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.

Прихода главы МВД в парламенте в формате интерпелляции требует крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".

"Интерпелляция – это право, которое гарантировано фракции и группе из семи человек в парламенте. И в данном случае, безусловно, министр внутренних дел ответит на вопросы... Пространства для спекуляций, которое часто хочет породить "Нацдвижение", просто нет", – заявил Кадагишвили.

Часть оппозиции утверждает, что во время стихийного бедствия в Шови вертолеты не должны были прекращать поиски людей в ночное время и вообще прибыли на место с опозданием. Они также требуют создать комиссию по расследованию причин трагедии в Шови.

С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них "Единое национальное движение", а также партии "Лело для Грузии" и "Для народа".

Уже известно, что правящая партия не намерена поддержать вопрос создания следственной комиссии. В "Грузинской мечте" заявляют, что часть оппозиции пытается использовать трагедию в Шови в политических целях.

По последним данным, в результате оползня погибли 26 человека. Пропавшими без вести считаются 7 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.