О нас

Глава МВД Грузии поблагодарил Азербайджан

Глава МВД Грузии поблагодарил Азербайджан Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури поблагодарил Азербайджан за предложение направить специальную технику для тушения лесных пожаров.
В регионе
25 августа 2022 г. 06:58
Глава МВД Грузии поблагодарил Азербайджан

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури поблагодарил Азербайджан за предложение направить специальную технику для тушения лесных пожаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Министр отметил, что в настоящее время для тушения лесных пожаров, которые продолжаются в лесах Боржомского района края Самцхе-Джавахети, не требуется специальной техники, так как в район пожаров трудно попасть из-за сложного рельефа.

По его словам, площадь пожара впервые за последние пять дней начала сокращаться.

Он поблагодарил Турцию, приславшую три специальных самолета. Они сильно помогли, так как грузинские вертолеты в течение дня не могли работать из-за сильного ветра.

Министр подчеркнул, что пожары не представляют угрозы для нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın DİN rəhbəri Azərbaycana təşəkkür edib

Самое читаемое

Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
22 августа 2022 г. 17:21
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
23 августа 2022 г. 07:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi