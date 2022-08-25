Глава МВД Грузии поблагодарил Азербайджан

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури поблагодарил Азербайджан за предложение направить специальную технику для тушения лесных пожаров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
Министр отметил, что в настоящее время для тушения лесных пожаров, которые продолжаются в лесах Боржомского района края Самцхе-Джавахети, не требуется специальной техники, так как в район пожаров трудно попасть из-за сложного рельефа.
По его словам, площадь пожара впервые за последние пять дней начала сокращаться.
Он поблагодарил Турцию, приславшую три специальных самолета. Они сильно помогли, так как грузинские вертолеты в течение дня не могли работать из-за сильного ветра.
Министр подчеркнул, что пожары не представляют угрозы для нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.