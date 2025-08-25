О нас

Глава МВД Грузии и министр нацбезопасности Израиля обсудили развитие сотрудничества

Глава МВД Грузии Гека Геладзе принял министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен Гвира, который прибыл в Тбилиси с официальным визитом.
25 августа 2025 г. 17:54
Глава МВД Грузии и министр нацбезопасности Израиля обсудили развитие сотрудничества

Глава МВД Грузии Гека Геладзе принял министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен Гвира, который прибыл в Тбилиси с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на сообщение МВД.

В ходе встречи они акцентировали внимание на сложившемся тесном и эффективном сотрудничестве. Стороны также подчеркнули важность обмена опытом и передовыми практиками.

Геладзе отметил готовность грузинской стороны к расширению сотрудничества с израильской стороной по различным направлениям.

В свою очередь, израильский министр выразил готовность к углублению сотрудничества по приоритетным направлениям.

