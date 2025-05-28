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Глава МВД Грузии Гомелаури подал в отставку

Глава МВД Грузии Гомелаури подал в отставку Вице-премьер Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что уходит в отставку.
В регионе
28 мая 2025 г. 10:11
Глава МВД Грузии Гомелаури подал в отставку

Вице-премьер Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что уходит в отставку.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Я более 10 лет занимал должности министра внутренних дел Грузии, главы Службы госбезопасности и вице-премьера. Конечно, занимать высшие государственные посты на протяжении стольких лет - очень трудоемкая работа и [это] требует много энергии. Сегодня, когда в стране спокойная обстановка, позволил себе и попросил команду оставить должность, чтобы дали мне возможность больше времени уделять семье - супруге, детям и новорожденному внуку", - говорится в заявлении Гомелаури.

По его словам, он остается верным команде правящей партии "Грузинская мечта" и в будущем готов встать рядом с государством.

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