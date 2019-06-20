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Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост

​Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если потребуется, передает Report со ссылкой на РИА Новости. 

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

"Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость", - заявил министр журналистам.

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