Глава Миссии наблюдателей от СНГ отметил высокую гражданскую ответственность избирателей Туркменистана

В день голосования на выборах президента Туркменистана глава Миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов посетил ряд избирательных участков в Ашхабаде.

В день голосования на выборах президента Туркменистана глава Миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов посетил ряд избирательных участков в Ашхабаде.

Как передает Report, он начал мониторинг на участке в средней школе № 68 имени Аннанияза Артыка в Ашхабаде. Здесь свой голос на выборах отдал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В момент голосования на этом участке также присутствовала группа зарубежных и местных журналистов, освещающих выборы.

Глава Туркменистана прибыл на участок в числе первых избирателей. Он голосовал вместе с матерью. Там же состоялась короткая беседа Гурбангулы Бердымухамедова с Леонидом Анфимовым.

"Я поделился с главой государства своими впечатлениями от страны и ее столицы – Ашхабада. Я искренне восхищен Туркменистаном, о чем и сказал президенту. А еще впечатлило участие лидера Туркменистана в голосовании вместе с матерью. Меня как человека очень растрогало его нежное, бережное отношение к своей маме. Видя такое отношение, хочется пожелать, чтобы они жили еще долгие-долги годы", – отметил Леонид Анфимов.

Затем группа наблюдателей от СНГ во главе с Анфимовым побывала на избирательных участках в Багтыярлыкском, Копетдагском, Беркарарлыкском и Безмеинском этрапах Ашхабада. В числе посещенных участки, расположенные в средних школах, а также в Институте международных отношений МИД Туркменистана и Туркменском сельскохозяйственном университете.

В ходе мониторинга наблюдатели отметили высокую активность избирателей и хорошую организацию работы на избирательных участках. На каждом из них представлены информационные стенды с биографиями и предвыборными программами кандидатов на туркменском и русском языках.

Антиковидные меры безопасности соблюдены на всех без исключения участках. Они оборудованы специальными рамками, на которых каждому избирателю на входе автоматически измеряют температуру. А при проходе через рамку происходит обработка антисептиком.

Общаясь с журналистами по итогам мониторинга, Леонид Анфимов отметил: "Очень понравилась праздничная атмосфера, которая сегодня царит в стране и на каждом участке. Везде играет музыка, торжественная обстановка, красочно украшенные избирательные участки – людям созданы все необходимые условия для того, чтобы они окунулись в атмосферу праздника. И выбрали достойного кандидата, который определит будущее развития и Туркменистана".