Глава Минздрава Турции: Ганира Пашаева оказала большие услуги Тюркскому миру

Ганира Пашаева оказала большие услуги Тюркскому миру.

Ганира Пашаева оказала большие услуги Тюркскому миру.

Как сообщает Report , об этом написал министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа на своей странице в соцсети.

"Депутат (Милли Меджлиса - ред.) Азербайджанской Республики Ганира Пашаева, к сожалению, скончалась в больнице, где лечилась в Баку. Да упокоит Всевышний ее душу, выражаю соболезнования семье и близким.

Она оказала большие услуги Тюркскому миру. Я верю, что ее имя всегда будет жить в сердцах", - написал министр.

Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.