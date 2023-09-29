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Глава Минздрава Турции: Ганира Пашаева оказала большие услуги Тюркскому миру

Глава Минздрава Турции: Ганира Пашаева оказала большие услуги Тюркскому миру Ганира Пашаева оказала большие услуги Тюркскому миру.
В регионе
29 сентября 2023 г. 01:50
Глава Минздрава Турции: Ганира Пашаева оказала большие услуги Тюркскому миру

Ганира Пашаева оказала большие услуги Тюркскому миру.

Как сообщает Report, об этом написал министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа на своей странице в соцсети.

"Депутат (Милли Меджлиса - ред.) Азербайджанской Республики Ганира Пашаева, к сожалению, скончалась в больнице, где лечилась в Баку. Да упокоит Всевышний ее душу, выражаю соболезнования семье и близким.

Она оказала большие услуги Тюркскому миру. Я верю, что ее имя всегда будет жить в сердцах", - написал министр.

Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin səhiyyə naziri: “Qənirə Paşayeva türk dünyasına böyük xidmətlər göstərib”

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