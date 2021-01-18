Глава минздрава Армении подал в отставку

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян намеревается уйти в отставку.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян намеревается уйти в отставку.

Как передает Report, информацию об этом "Sputnik Армения" подтвердили в аппарате президента Армена Саркисяна, куда поступило предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении Торосяна.



Слухи о скорой отставке Торосяна муссируются в армянских СМИ уже несколько дней.



Сообщается, что к отставке привели разногласия с премьер-министром Николом Пашиняном, которые особо обострились после войны.

Президент Армен Саркисян получил предложение от премьер-министра Армении назначить на должность министра здравоохранения заместителя руководителя ведомства Анаит Аванесян.



