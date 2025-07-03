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Глава Минюста: В Армении возобновляются обсуждения по новой конституции

Глава Минюста: В Армении возобновляются обсуждения по новой конституции Первое за долгое время заседание Совета по конституционной реформе в Армении состоится через две недели.
В регионе
3 июля 2025 г. 13:14
Глава Минюста: В Армении возобновляются обсуждения по новой конституции

Первое за долгое время заседание Совета по конституционной реформе в Армении состоится через две недели.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила министр юстиции Армении Србуи Галян после заседания правительства в четверг.

По ее словам, новый текст Конституции может быть готов в течение 10 месяцев, однако сроки зависят от хода обсуждений. Галян отметила, что обсуждение проекта может быть публичным.

"Текст находится на стадии разработки. Предстоят обсуждения по ключевым концептуальным положениям, и только после этого документ будет представлен общественности", - сказала министр.

Она также добавила, что по итогам обсуждений возможны значительные изменения в проекте. Вопрос о возможных поправках в Декларацию независимости, по ее словам, также подлежит обсуждению.

В конце марта премьер Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году. При этом премьер добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности проведении референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yeni konstitusiya ilə bağlı müzakirələr yenidən başlayır

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