Глава Минюста Турции: Финляндия и Швеция не выдали Анкаре ни одного террориста

Финляндия и Швеция пока не выдали Анкаре ни одного человека, причастного к террористической деятельности, экстрадиции которых требует от них турецкая сторона. Вопрос экстрадиции будет, в частности, обсуждаться в ходе визита 8 ноября в Турцию премьер-минис

Финляндия и Швеция пока не выдали Анкаре ни одного человека, причастного к террористической деятельности, экстрадиции которых требует от них турецкая сторона. Вопрос экстрадиции будет, в частности, обсуждаться в ходе визита 8 ноября в Турцию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил в интервью телеканалу А Haber.

"Мы направили этим странам свои требования. Тема экстрадиции обсуждается, однако к настоящему времени положительных изменений в вопросе выдачи лиц, причастных к террористической деятельности, нет", - сказал он.

Глава Минюста Турции напомнил о позиции своей страны в вопросе членства двух северных стран в НАТО. В Анкаре ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Швецией и Финляндией на полях июньского саммита НАТО в Мадриде, не носит окончательного характера, и турецкий парламент может не одобрить его, если две северные страны не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям.