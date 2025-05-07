Глава Минюста: Текст новой Конституции Армении будет готов через 10 месяцев

Текст новой Конституции Армении будет готов через 10 месяцев.

Текст новой Конституции Армении будет готов через 10 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила журналистам министр юстиции Србуи Галян.

По ее словам, документ сейчас в стадии проработки, обсуждаются различные варианты текста. Однако окончательного решения пока не принято.

В то же время, изъятия из Конституции ссылки на Декларацию о независимости не обсуждался, добавила Галян, касаясь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В конце марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году. При этом премьер добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности проведении референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.