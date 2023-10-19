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Глава Минюста Грузии не исключил возбуждение уголовного дела в отношении президента

Глава Минюста Грузии не исключил возбуждение уголовного дела в отношении президента Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и если в ее дальнейших действиях будут признаки уголовного преступления, то начнется расследование.
В регионе
19 октября 2023 г. 15:29
Глава Минюста Грузии не исключил возбуждение уголовного дела в отношении президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и если в ее дальнейших действиях будут признаки уголовного преступления, то начнется расследование.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Минюста Рати Брегвадзе.

"В целом, если кто-то совершает уголовное преступление, то, безусловно, может начаться расследование. Конституционный суд принял решение, что президент нарушила Конституцию Грузии. Лично мне, как министру юстиции, очень печально, что уже установлен факт нарушения Конституции главой государства", - заявил он.

По словам Брегвадзе, другие детали о возбуждении уголовного дела стоит уточнить у прокуратуры.

Ранее председатель парламента Шалва Папуашвили заявил о том, что президент Грузии поставит себя вне закона, если продолжит совершать зарубежные визиты без согласия правительства и тем самым нарушать Конституцию.

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