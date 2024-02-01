Глава Минюста Армении прокомментировал увольнение начальника тюрьмы

Министр юстиции Армении Григор Минасян связал увольнение начальника уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Ереван-Кентрон" Армана Мелконяна с новыми "планками", установленными в системе.

Министр юстиции Армении Григор Минасян связал увольнение начальника уголовно-исполнительного учреждения (УИУ) "Ереван-Кентрон" Армана Мелконяна с новыми "планками", установленными в системе.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения заявил глава Минюста.

По его словам, после назначения Амбакума Григоряна начальником уголовно-исполнительной службы работники, которые не согласны с новыми требованиями, могут искать себе другую работу.

"Устанавливается новая планка, выдвигаются новые требования, естественно, те члены команды, начальники УИУ или сотрудники центрального аппарата, которые не подстроятся под новые стандарты, могут искать другую работу", - сказал Минасян.

Министр юстиции прокомментировал муссируемую в прессе информацию о том, что именно Арман Мелконян разрешил бывшему министру обороны Давиду Тонояну навестить мать, когда тот направлялся в парламент для участия в заседании Следственной комиссии.

По словам Минасяна, служба надзора министерства возбудила производство по этому делу, были выявлены нарушения, в отношении Мелконяна и других сотрудников были применены дисциплинарные взыскания.

Отвечая на вопрос, повлияло ли это на увольнение Мелкояна, министр отметил, что скорее видит в этом связь с кадровыми изменениями после назначения нового начальника. По его словам, Мелконян сам решил уйти из системы.