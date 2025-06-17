Глава Минюста Армении прервала брифинг, обидевшись на замечания журналистов

Министр юстиции Армении Србуи Галян прервала свой брифинг, и покинула место проведения мероприятия.

Министр юстиции Армении Србуи Галян прервала свой брифинг, и покинула место проведения мероприятия.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, она вышла из себя и стала грубо отвечать представителям СМИ во время своего брифинга, комментируя напряженные отношения между властью и церковью.

Министра попросили прокомментировать вопрос, "не являются ли нападки властей на церковь свержением конституционного порядка" в стране. Она попыталась объяснить что какую ситуацию можно отнести под понятие "свержение конституционного порядка", и начала приводить отдельные пункты из УК и конституции страны. Журналисты же призвали министра отвечать на вопросы по существу, не считать лекцию, которая была бы полезной только для членов правящей партии "Гражданского договора".

Галян остро отреагировала на эти замечания.

"Уже в который раз я становлюсь персонажем мемов из-за вас, потому что мне постоянно приходится реагировать на ваше странное и неуважительное поведение. Если вы приглашаете меня на собеседование, будьте добры выслушать то, что я говорю", - сказала Галян, прервав брифинг.