О нас

Глава Минюста Армении прервала брифинг, обидевшись на замечания журналистов

Глава Минюста Армении прервала брифинг, обидевшись на замечания журналистов Министр юстиции Армении Србуи Галян прервала свой брифинг, и покинула место проведения мероприятия.
В регионе
17 июня 2025 г. 14:11
Глава Минюста Армении прервала брифинг, обидевшись на замечания журналистов

Министр юстиции Армении Србуи Галян прервала свой брифинг, и покинула место проведения мероприятия.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, она вышла из себя и стала грубо отвечать представителям СМИ во время своего брифинга, комментируя напряженные отношения между властью и церковью.

Министра попросили прокомментировать вопрос, "не являются ли нападки властей на церковь свержением конституционного порядка" в стране. Она попыталась объяснить что какую ситуацию можно отнести под понятие "свержение конституционного порядка", и начала приводить отдельные пункты из УК и конституции страны. Журналисты же призвали министра отвечать на вопросы по существу, не считать лекцию, которая была бы полезной только для членов правящей партии "Гражданского договора".

Галян остро отреагировала на эти замечания.

"Уже в который раз я становлюсь персонажем мемов из-за вас, потому что мне постоянно приходится реагировать на ваше странное и неуважительное поведение. Если вы приглашаете меня на собеседование, будьте добры выслушать то, что я говорю", - сказала Галян, прервав брифинг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenia's Justice Minister clashes with journalists, terminates briefing mid-sentence

Другие новости из категории

МИД: Через Армению были эвакуированы 110 граждан Индии
МИД: Через Армению были эвакуированы 110 граждан Индии
17 июня 2025 г. 14:01
В Иране продлили запрет на перелеты до 18 июня
В Иране продлили запрет на перелеты до 18 июня
17 июня 2025 г. 13:51
МИД Ирана осудил совместное заявление лидеров G7
МИД Ирана осудил совместное заявление лидеров G7
17 июня 2025 г. 13:25
Иран атаковал военные объекты в Тель-Авиве, Хайфе новым оружием
Иран атаковал военные объекты в Тель-Авиве, Хайфе новым оружием
17 июня 2025 г. 12:06
В иранской провинции Лурестан погиб 21 человек
В иранской провинции Лурестан погиб 21 человек
17 июня 2025 г. 11:22
Глава парламента Грузии отправился в Турцию
Глава парламента Грузии отправился в Турцию
17 июня 2025 г. 11:17
В Грузии упразднят Совет нацбезопасности
В Грузии упразднят Совет нацбезопасности
17 июня 2025 г. 11:13
Жапаров: В Кыргызстане более 100 долларовых миллионеров легализовали свои активы
Жапаров: В Кыргызстане более 100 долларовых миллионеров легализовали свои активы
17 июня 2025 г. 11:06
Главы МИД 21 мусульманской страны осудили атаки Израиля на Иран
Главы МИД 21 мусульманской страны осудили атаки Израиля на Иран
17 июня 2025 г. 11:06
В иранском Исфахане при атаке Израиля погибли три человека, четверо ранены
В иранском Исфахане при атаке Израиля погибли три человека, четверо ранены
17 июня 2025 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi