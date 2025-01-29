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Глава Минтуризма Турции попросил Эрдогана об отставке из-за пожара на горнолыжном курорте

Глава Минтуризма Турции попросил Эрдогана об отставке из-за пожара на горнолыжном курорте Глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой на фоне требований, чтобы он покинул пост после крупного пожара на горнолыжном курорте Карталкая, попросил президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отставке.
В регионе
29 января 2025 г. 12:06
Глава Минтуризма Турции попросил Эрдогана об отставке из-за пожара на горнолыжном курорте

Глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой на фоне требований, чтобы он покинул пост после крупного пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, попросил президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отставке.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники газета Nefes.

Отмечается, что Эрсой на состоявшемся 21 января, в день трагедии, заседании правительства Турции обратился к президенту с просьбой освободить его от должности. В ответ, как утверждается, было сказано, что перемены в правительстве планируются в феврале. Речь может идти о замене семи министров.

Напомним, что пожар произошел ночью 21 января. Всего в отеле находилось 238 постояльцев. В результате пожара погибли 78 человек, около 50 человек получили ранения.

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