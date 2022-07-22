Глава Миноброны РФ прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул.

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что в 16:30 по местному времени планируется подписание соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна их черноморских портов.

C украинской стороны на встрече будет присутствовать министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщает ТАСС, соглашение по зерновому коридору позволит доставить не менее 25 млн тонн зерна на мировые рынки.

"На первом этапе предполагается, что благодаря соглашению, которое будет сегодня подписано в Стамбуле, будут разблокированы суда с продовольствием, которые оказались заблокированы в украинских портах. Их приблизительно 80. По нашим подсчетам, это позволит в ближайшие недели после запуска данного механизма доставить на мировые рынки порядка 25 млн тонн зерна", - сказал собеседник агентства.

09.37

Церемония подписания соглашения о "зерновом коридоре" состоится сегодня в Стамбуле.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, церемония подписания Соглашения о "зерновом коридоре" состоится в офисе Долмабахче с участием украинской и российской сторон, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриша.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев и Москва практически достигли согласия по вопросу экспорта украинского зерна.