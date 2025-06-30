Главой Минобразования Грузии назначен Гиви Миканадзе

Гиви Миканадзе назначен на пост министра образования, науки и молодежи Грузии.
Как передает грузинское бюро Report, нового министра представил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.
Миканадзе до сих пор был председателем парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи.
Министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе подал в отставку.
Как передает Report, об этом министр написал в соцсетях, не указав причину данного решения.
"Сегодня по личному решению я покидаю пост министра образования, науки и молодежи Грузии. Благодарю премьер-министра Грузии, моих коллег и правительственную команду, с которыми мне довелось работать", – отметил он.
Он занимал пост с 2 октября 2024 года.