Главой Минобразования Грузии назначен Гиви Миканадзе

Министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе подал в отставку.

Гиви Миканадзе назначен на пост министра образования, науки и молодежи Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, нового министра представил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.

Миканадзе до сих пор был председателем парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи.

16.23

Министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе подал в отставку.

Как передает Report, об этом министр написал в соцсетях, не указав причину данного решения.

"Сегодня по личному решению я покидаю пост министра образования, науки и молодежи Грузии. Благодарю премьер-министра Грузии, моих коллег и правительственную команду, с которыми мне довелось работать", – отметил он.

Он занимал пост с 2 октября 2024 года.