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Глава минобороны Украины уволен с должности

Глава минобороны Украины уволен с должности Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с должности главы минобороны, занимавшего ее с марта 2020 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое решение сегодня поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
В регионе
3 ноября 2021 г. 16:42
Глава минобороны Украины уволен с должности

Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с должности главы минобороны, занимавшего ее с марта 2020 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое решение сегодня поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать уже бывший вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.

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