Глава Минобороны Украины совершит визит в Южную Корею

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым завтра планирует отправиться в Южную Корею.

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым завтра планирует отправиться в Южную Корею.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает South China Morning Post.

Умеров обсудит возможность предоставления Украине военной помощи.

По словам источников издания, Киев планирует представить список запросов, включающий противовоздушные ракеты и артиллерийские системы.

Президент Юн Сук Ель недавно заявил о том, что Сеул готов рассмотреть поставки оружия Украине в зависимости от развития военного сотрудничества России и Северной Кореи.