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Глава Минобороны Украины сообщил о нарушениях на более чем 260 млн долларов

Глава Минобороны Украины сообщил о нарушениях на более чем 260 млн долларов Внутренний аудит Минобороны Украины за четыре месяца выявил нарушения более чем на 10 млрд гривен (262 млн долларов).
В регионе
9 января 2024 г. 10:27
Глава Минобороны Украины сообщил о нарушениях на более чем 260 млн долларов

Внутренний аудит Минобороны Украины за четыре месяца выявил нарушения более чем на 10 млрд гривен (262 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

Он отметил, что в ближайшее время будут обнародованы подробности о задержаниях и уголовных делах, связанных с этими нарушениями.

Умеров напомнил, что в декабре Служба безопасности Украины совместно с Минобороны ликвидировала коррупционную схему по закупке боеприпасов для вооруженных сил Украины (ВСУ) почти на 1,5 млрд грн (39,3 млн долларов).

Он уточнил, что Минобороны также пытается "решить проблему системно" и внедряет "новую архитектуру закупок по стандартам НАТО".

По его словам, ведомство "перестраивает закупочные механизмы так, чтобы не помешать непрерывной поставке оружия" для ВСУ, и закупки теперь осуществляют два специальных агентства.

"За четыре месяца удалось сэкономить по всем закупкам примерно 3,5 млрд грн (91,7 млн долларов). Это ориентировочно 20% от запланированной суммы закупок", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Son 4 ayda Ukrayna MN-də 262 milyon dollarlıq qanun pozuntusu aşkarlanıb

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