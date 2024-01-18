Глава Минобороны Украины отменил визит во Францию по соображениям безопасности

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который собирался приехать во Францию 18 января, отменил поездку "по соображениям безопасности".

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который собирался приехать во Францию 18 января, отменил поездку "по соображениям безопасности".

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Le Monde.

Источник в военном ведомстве Франции сообщил о том, что вместо этого Умеров проведет переговоры с министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню по видеосвязи. Они откроют конференцию по созданию "Артиллерийской коалиции" - рабочей группы в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Коалиция будет заниматься обеспечением поставок украинской армии боеприпасов и артиллерийских установок.

Умеров и Лекорню собирались посетить завод компании Nexter, которая производит самоходные артиллерийские установки Caesar, а также предприятие разработчика и производителя ракетных систем MBDA.

Накануне Лекорню в интервью Le Parisien сообщил, что в 2024 году Париж намерен изготовить для Киева 78 САУ Caesar. Эта установка оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии 40 км. Впервые Киев получил такое вооружение весной 2022 года.

Украина также получит около 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб, пообещал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он добавил, что посетит Украину в феврале, чтобы согласовать детали двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.



