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Глава Минобороны: Турция надеется на скорейший мир между Баку и Ереваном

Глава Минобороны: Турция надеется на скорейший мир между Баку и Ереваном Турция надеется на скорейшее достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира на Южном Кавказе.
В регионе
14 декабря 2024 г. 00:14
Глава Минобороны: Турция надеется на скорейший мир между Баку и Ереваном

Турция надеется на скорейшее достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, выступая в парламенте страны.

"Следуя принципу "одна нация, два государства", мы всегда были рядом с нашими братьями ради стабильности Азербайджана, безопасность и благополучие которого неотделимы от безопасности нашей страны. Так будет и впредь", - констатировал министр.

Он назвал турецкую армию "фактором силы, на который рассчитывают и которому доверяют дружественные и братские страны".

Касаясь последних событий в Сирии, министр подчеркнул, что террористам не позволят воспользоваться нестабильной ситуацией в стране.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Gülər: Türkiyənin ən böyük arzusu Bakı və İrəvan arasında sülh sazişininin əldə olunmasıdır

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