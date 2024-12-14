Глава Минобороны: Турция надеется на скорейший мир между Баку и Ереваном

Турция надеется на скорейшее достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира на Южном Кавказе.
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"Следуя принципу "одна нация, два государства", мы всегда были рядом с нашими братьями ради стабильности Азербайджана, безопасность и благополучие которого неотделимы от безопасности нашей страны. Так будет и впредь", - констатировал министр.
Он назвал турецкую армию "фактором силы, на который рассчитывают и которому доверяют дружественные и братские страны".
Касаясь последних событий в Сирии, министр подчеркнул, что террористам не позволят воспользоваться нестабильной ситуацией в стране.