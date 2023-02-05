Глава Минобороны Турции: Греция живет в мире иллюзий

Греция, проводящая политику напряженности в отношении Турции, живет в мире иллюзий.

Греция, проводящая политику напряженности в отношении Турции, живет в мире иллюзий.

Как сообщает Report , об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар в интервью газете Milliyet.

Он сообщил, что готов в любое время принять своего коллегу из Греции в Анкаре или отправиться на переговоры в Афины, если греческая сторона выскажется за нормализацию двусторонних отношений.

"Они тратят деньги на оборону, ухудшая и без того плохое положение своего народа. Мы ведем речь о стране, долг которой составляет почти €500 млрд. Они до сих пор заняты своим вооружением, находятся в поисках альянсов. Вы же являетесь страной НАТО, зачем вам другие союзы", - отметил Акар.

Глава турецкого Минобороны назвал несостоятельными обвинения Греции в адрес Турции о проведении "османистской, ревизионистской и экспансионистской политики".