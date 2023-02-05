О нас

Глава Минобороны Турции: Греция живет в мире иллюзий

Глава Минобороны Турции: Греция живет в мире иллюзий Греция, проводящая политику напряженности в отношении Турции, живет в мире иллюзий.
В регионе
5 февраля 2023 г. 10:37
Глава Минобороны Турции: Греция живет в мире иллюзий

Греция, проводящая политику напряженности в отношении Турции, живет в мире иллюзий.

Как сообщает Report, об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар в интервью газете Milliyet.

Он сообщил, что готов в любое время принять своего коллегу из Греции в Анкаре или отправиться на переговоры в Афины, если греческая сторона выскажется за нормализацию двусторонних отношений.

"Они тратят деньги на оборону, ухудшая и без того плохое положение своего народа. Мы ведем речь о стране, долг которой составляет почти €500 млрд. Они до сих пор заняты своим вооружением, находятся в поисках альянсов. Вы же являетесь страной НАТО, зачем вам другие союзы", - отметил Акар.

Глава турецкого Минобороны назвал несостоятельными обвинения Греции в адрес Турции о проведении "османистской, ревизионистской и экспансионистской политики".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri: “Yunanıstan illüziyalar aləmində yaşayır”

Экслюзивные новости

Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
4 февраля 2023 г. 12:56
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
4 февраля 2023 г. 11:39
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
4 февраля 2023 г. 09:16
АБР может выдать кредиты в манатах еще нескольким азербайджанским компаниям
АБР может выдать кредиты в манатах еще нескольким азербайджанским компаниям
3 февраля 2023 г. 20:51
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
3 февраля 2023 г. 16:04
Представитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
ВидеоПредставитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
3 февраля 2023 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi