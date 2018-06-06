Глава минобороны России призвал страны СНГ подключиться к восстановлению Сирии

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу призвал страны СНГ принять участие в восстановлении мирной жизни в Сирии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории этой страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии", - сказал он, открывая заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ.

В этой связи Шойгу предложил странам Содружества принять участие в восстановлении Сирии. "Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии", - сказал российский министр.

"Сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры. Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности", - отметил он.