Глава Минобороны России 25 июля посетит КНДР

Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу 25-27 июля отправится в КНДР.

Российская делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу 25-27 июля отправится в КНДР.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Визит состоится по приглашению северокорейского Минобороны для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

"Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - сообщила в ведомстве.