О нас

Глава Минобороны России 19 сентября прибудет с визитом в Тегеран

Глава Минобороны России 19 сентября прибудет с визитом в Тегеран Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник посетит Тегеран с визитом.
В регионе
19 сентября 2023 г. 16:57
Глава Минобороны России 19 сентября прибудет с визитом в Тегеран

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник посетит Тегеран с визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, глава Минобороны России встретится в Иране с некоторыми представителями командования ВС исламской республики, в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни. Ожидается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

Ранее стало известно, что начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора пригласил Шойгу посетить ИРИ. Министерство обороны РФ заявило тогда, что стороны обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности, а также подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian defense minister to visit Tehran on Sept. 19

Экслюзивные новости

Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi