Глава Минобороны Польши: На границе с Беларусью будет около 10 тыс. солдат

Польша усилит границу с Беларусью, разместив там 10 тыс. военнослужащих.

Польша усилит границу с Беларусью, разместив там 10 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, количество солдат на польско-белорусской границе "будет примерно таким же, как и раньше".

"Из них 4 тыс. военнослужащих непосредственно будут участвовать в операции, которая касается поддержки Пограничной службы на границе, 6 тыс. - в резерве", - пояснил он.

Об увеличении количества военных на границе с Беларусью в Польше заговорили после того, как два белорусских вертолета нарушили границу Польши. Так, 1 августа, жители польского села Беловеж заметили над своими домами два боевых вертолета Беларуси. Позже информацию о нарушении государственной границы подтвердили в Министерстве обороны Польши.