Глава Минобороны Литвы: Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область

Министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас заявил, что российские войска переброшены из Калининградской области в Курскую, где идут ожесточенные бои.

Министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас заявил, что российские войска переброшены из Калининградской области в Курскую, где идут ожесточенные бои.

Как сообщает Report со ссылкой на Украинскую службу "Радио Свобода", об этом министр балтийской страны сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 августа.

"Я говорю литовскому народу: посмотрите, как украинцы сражаются за вас, потому что из-за их борьбы Россия вынуждена выводить свои войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, что происходит благодаря мужеству ваших военных и вашим решениям", - цитирует "Радио Свобода" Кашюнаса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС его страны контролируют 74 населенных пункта в Курской области РФ.