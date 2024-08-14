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Глава Минобороны Литвы: Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область

Глава Минобороны Литвы: Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область Министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас заявил, что российские войска переброшены из Калининградской области в Курскую, где идут ожесточенные бои.
В регионе
14 августа 2024 г. 05:39
Глава Минобороны Литвы: Россия перебрасывает войска из Калининграда в Курскую область

Министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас заявил, что российские войска переброшены из Калининградской области в Курскую, где идут ожесточенные бои.

Как сообщает Report со ссылкой на Украинскую службу "Радио Свобода", об этом министр балтийской страны сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 августа.

"Я говорю литовскому народу: посмотрите, как украинцы сражаются за вас, потому что из-за их борьбы Россия вынуждена выводить свои войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, что происходит благодаря мужеству ваших военных и вашим решениям", - цитирует "Радио Свобода" Кашюнаса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС его страны контролируют 74 населенных пункта в Курской области РФ.

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Версия на азербайджанском языке Litvanın müdafiə naziri: Rusiya hərbçiləri Kalininqraddan Kurska göndərilir

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