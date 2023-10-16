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Глава Минобороны Ирана посетит Таджикистан

Глава Минобороны Ирана посетит Таджикистан Министр обороны и обеспечения ВС Ирана генерал Мохаммадреза Аштияни завтра совершит официальный визит в Таджикистан.
В регионе
16 октября 2023 г. 12:58
Глава Минобороны Ирана посетит Таджикистан

Министр обороны и обеспечения ВС Ирана генерал Мохаммадреза Аштияни завтра совершит официальный визит в Таджикистан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Во вторник, министр обороны и обеспечения ВС Ирана Амир Мохаммадреза Аштияни отправится в Таджикистан во главе высокопоставленной делегации", - констатировали в иранском агентстве.

Ожидается, что в ходе визита стороны обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

По итогам переговоров ожидается заключение контрактов в сфере обороны.

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Версия на английском языке Iranian defense minister to visit Tajikistan

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