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Глава Минобороны: Грузия начнет массовое производство БПЛА с апреля 2023 года

Глава Минобороны: Грузия начнет массовое производство БПЛА с апреля 2023 года Новые боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Грузии, успешно совершили испытательный полет.
В регионе
27 января 2023 г. 13:25
Глава Минобороны: Грузия начнет массовое производство БПЛА с апреля 2023 года

Новые боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные в Грузии, успешно совершили испытательный полет.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили Минобороны.

Демонстрационный полет разведывательных БПЛА WARMATE (камикадзе) и FLYEYE грузино-польского предприятия "Дельта-ВБ" провели на полигоне Национального учебного центра "Крцаниси".

"Мы начинаем производство беспилотных летательных аппаратов в Грузии. Сегодня мы видели два типа летательных аппаратов: один разведывательный - FLYEYE, а другой - летательный аппарат типа камикадзе", – заявил глава Минобороны Джуаншер Бурчуладзе.

По словам министра, массовое производство беспилотников страна начнет в апреле 2023 года.

"Сегодня у нас представлены те разведывательные и другие средства, которые получили силы обороны в течение 2022 года. Также хочу отметить, что в конце 2022 - начале 2023 года мы подписали очень важные контракты на закупку вооружения", - отметил он.

На тестовой демонстрации беспилотных летательных аппаратов, проведенной грузино-польским предприятием, также присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури вместе с представителями оборонных сил страны.

Все необходимые процедуры для тестового полета совместно подготовили грузинские и польские специалисты.

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